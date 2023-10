WPP : son nouvel avertissement plombe le secteur

(Boursier.com) — WPP , le géant publicitaire britannique, vient d'abaisser encore ses prévisions annuelles, pour le deuxième trimestre consécutif, alors que ses clients technologiques ont réduit un peu plus leurs dépenses et que son marché clé chinois a faibli. Le colosse de la pub a réduit de plus de moitié sa prévision de croissance du chiffre d'affaires net 2023, à 0,5-1% contre 1,5-3% auparavant. Il a également réduit sa prévision de marge opérationnelle pour l'année. Plus tôt cette année, le groupe avait même envisagé une croissance à comparable allant jusqu'à 5% des revenus annuels. Pour le trimestre clos, les revenus à comparable ont décliné de 0,6%, alors que les analystes anticipaient une croissance de 1%. En particulier, la croissance de l'entité GroupM a ralenti à 1,6% contre 6,1% sur le trimestre antérieur, avec des pertes de clients aux USA et un ralentissement dans la clientèle technologique.