WPP : lourde perte semestrielle mais retour du dividende

WPP : lourde perte semestrielle mais retour du dividende







Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — WPP , qui a essuyé une perte nette de 2,63 milliards de livres au premier semestre, espère que le plus dur est désormais derrière lui. Le numéro un mondial de la publicité a réalisé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice imposable ajusté de 276 M£ pour des revenus de 5,58 Mds£. Les ventes nettes à périmètre comparable ont reculé de 15% au deuxième trimestre, contre une chute de 19% prévue par les analystes. La société britannique a enregistré 2,7 milliards de livres de dépréciations au cours du semestre.

"En supposant qu'il n'y ait pas de deuxième vague ni de confinement majeur, le deuxième trimestre devrait être la période la plus difficile de l'année, même si nous restons prudents quant à la vitesse de la reprise", a déclaré le PDG, Mark Read.

Bien que la baisse des revenus ait été réduite à 9,2% en juillet, un rebond durable du marché publicitaire dépendra de la rapidité avec laquelle la pandémie se calmera et de la reprise des dépenses de consommation. La firme estime que ses revenus nets annuels et sa marge d'exploitation ajustée devraient se situer dans la fourchette des attentes des analystes. Le consensus table actuellement sur un recul du chiffre d'affaires net de 10 à 11,5% en données comparables et sur une marge d'exploitation comprise entre 10,4 et 12,5%.

Après avoir supprimé tout dividende au titre de l'exercice 2019, le management a déclaré un dividende intérimaire de 10 pence par action pour l'année 2020. Un programme de rachat d'actions est par ailleurs "encore à l'étude avec l'intention de le redémarrer lorsque l'environnement se stabilisera".