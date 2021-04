WPP bondit après une bonne surprise au premier trimestre

WPP bondit après une bonne surprise au premier trimestre







Crédit photo © Jacky Naegelen / Reuters

(Boursier.com) — WPP bondit de 4% à Londres après avoir dévoilé une croissance organique nettement supérieure aux attentes des analystes au premier trimestre. Sur la période, le premier publicitaire mondial a enregistré une croissance interne de 3,1% contre une baisse de 0,4% anticipée par le marché. Le revenu total a progressé de 1,8%, à 2,9 Mds£. Mark Read, le patron de WPP, a averti que l'incertitude quant au rythme de la reprise persiste, même si la société a réitéré ses prévisions pour 2021, à savoir une croissance organique du revenu net d'environ 5%.

"La performance a été favorisée par un fort rebond des dépenses des clients en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, et par la position de leader de GroupM dans l'achat de médias. La création de Choreograph, une nouvelle entreprise mondiale de données, pourrait aider WPP à combler l'écart avec ses rivaux, car les clients se détournent de leur dépendance historique aux cookies tiers", a déclaré Matthew Bloxham, analyste médias et télécoms chez 'Bloomberg Intelligence'.

Dans le sillage de WPP, Publicis surperforme le marché en début de séance à Paris, en hausse de 0,8% à 54,3 euros.