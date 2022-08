Worldline : vive hausse

(Boursier.com) — Worldline surperforme le CAC40 à l'ouverture sur un gain de 2% à 44,5 euros. Le spécialiste des paiements, qui a agréablement surpris le marché au premier semestre, bénéficie du soutien de JP Morgan qui a réitéré son avis 'surpondérer' sur le titre et son objectif de 59 euros. Les analystes sont largement positifs sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 21 sont à l''achat', 2 à 'conserver' et 1 seul à la 'vente'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 57,39 euros. Plus globalement, la forte remontée du Nasdaq hier avec la baisse des rendements obligataires profite au secteur technologique.