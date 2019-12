Worldline vaut l'or pour EcoVadis

(Boursier.com) — Worldline a obtenu pour la 4e année consécutive le niveau "Or" décerné par l'agence indépendante de notation extra-financière EcoVadis.

Grâce à une amélioration de 2 points par rapport à l'année précédente, Worldline a obtenu un score global de 83/100 illustrant ses progrès en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et de son engagement à long terme en faveur du développement durable. Cette notation RSE confirme la position de Worldline dans le TOP 1% des entreprises évaluées par EcoVadis dans le secteur du traitement de données, de l'hébergement et des activités connexes et sur les thèmes suivants : droits humains et du travail, éthique et chaîne d'approvisionnement responsable.



Worldline a plus particulièrement été reconnu pour son bon niveau de performance pour son approche et ses actions en matière d'achats responsables.L'entreprise a gagné 10 points dans ce domaine et confirme ainsi l'efficacité de son plan d'action avec ses fournisseurs les plus stratégiques afin d'assurer et d'influencer positivement des pratiques durables sur toute sa chaîne de valeur.

Par ailleurs, Worldline a renforcé son score sur les thématiques environnementales en obtenant 80/100 et poursuit ainsi sa trajectoire à faible émission de carbone afin de lutter contre le changement climatique en réduisant, limitant et neutralisant les émissions de carbone liées à ses activités. En matière de droits du travail et de droits de l'homme, Worldline confirme son score de 80/100 grâce à ses politiques et à ses mesures régulières concernant tous les sujets liés à l'inclusion, aux conditions de travail, au développement des compétences et à la gestion des carrières de ses collaborateurs.En matière d'éthique, Worldline a de nouveau obtenu un excellent score de 90/100, confirmant sa capacité à promouvoir et à influencer des comportements et des pratiques responsables tout au long de sa chaîne de valeur, y compris chez ses partenaires et sous-traitants.



Afin d'améliorer son score, Worldline poursuivra ses efforts pour déployer des actions concrètes dans l'ensemble de ses opérations afin de soutenir ses engagements et ses politiques en matière d'approvisionnement responsable.

Rappelons qu'EcoVadis gère la première plateforme collaborative offrant des évaluations de la performance développement durable des fournisseurs pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. La méthodologie EcoVadis est au coeur de notre système d'analyse RSE; elle repose sur 21 critères et 4 thèmes (Environnement, Conditions de travail équitables, Éthique des affaires, et Achats responsables).