Worldline : un courtier ajuste la mire

(Boursier.com) — Worldline cède 0,6% à 13,7 euros en début de séance à Paris. AlphaValue a de nouveau révisé à la baisse ses estimations sur le spécialiste du paiement à la lumière de perspectives plus sombres en raison d'une inflation plus faible et d'une diminution des dépenses de consommation. Il réduit ainsi son cours cible de 23,4 à 20,6 euros. Le broker voit néanmoins toujours un potentiel de hausse, d'autant plus que le cours actuel de l'action prend déjà en compte d'éventuels manquements futurs et une perte de confiance du marché. Il reste ainsi à l''achat' sur le titre.