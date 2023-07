Worldline : tout le monde est d'accord

(Boursier.com) — Worldline grimpe encore de 5% à la mi-journée à 36,30 euros, alors que la société de paiements électroniques a dévoilé hier un chiffre d'affaires et des marges supérieurs au consensus de place au deuxième trimestre, les analystes soulignant la force de l'activité clé de services de paiement aux commerçants. Le groupe a également réitéré l'ensemble de ses objectifs 2023. Stifel ('achat') affirme que les revenus du 2e trimestre devraient apporter un soulagement et renforcent son opinion sur la résilience des recettes de Worldline. Invest Securities s'ajuste quant à lui de 60 à 56 euros mais reste à l'achat sur le dossier.

Jefferies ('conserver') a souligné la "meilleure performance qu'attendue" des services aux commerçants et de meilleures marges, mais celle du reste - les services financiers et la mobilité et les services transactionnels en ligne - est jugée décevante. Le broker s'interroge sur la capacité de la branche 'Merchant Services' à poursuivre sa course compte tenu de bases de comparaisons plus difficiles à venir...