Worldline : The Capital Group sous les 5% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 27 octobre par l'AMF, The Capital Group Companies, Inc., basé à Los Angeles, a déclaré avoir franchi en baisse, le 25 octobre 2023, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Worldline, et détenir 12.028.493 actions Worldline représentant autant de droits de vote, soit 4,25% du capital et 3,68% des droits de vote. Le franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Worldline sur le marché. Agissant en qualité d'investment adviser pour le compte de fonds, The Capital Group Companies agrège les positions détenues par Capital Research and Management Company (CRMC) et Capital Group International (CGI). La position en actions Worldline comprend 1.428.390 ADR représentant 714.195 actions Worldline. Le déclarant a précisé détenir par ailleurs 357.597 actions Worldline pour le compte de fonds, non prises en compte dans la détention visée, pour lesquelles ceux-ci ont conservé l'exercice des droits de vote.