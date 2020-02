Worldline : sur les 70 euros

(Boursier.com) — Le titre Worldline culmine sur les 70 euros, au plus haut de son histoire boursière ce lundi... Worldline SA et Ingenico Group SA ont annoncé la semaine dernière que leurs Conseils d'Administration respectifs avaient approuvé à l'unanimité un accord de rapprochement selon lequel Worldline lancerait une offre publique sur toutes les actions Ingenico, rémunérée à 81% en actions et 19% en numéraire, sur la base du dernier cours, et sur les OCEANEs en circulation. Cette transaction rapprochent deux entreprises de premier plan afin de créer le quatrième acteur mondial des services de paiements avec environ 20.000 employés dans 50 pays. À la clôture de l'opération, le groupe nouvellement combiné offrirait des services de paiement de premier plan à près d'un million de commerçants et 1.200 institutions financières.

Selon les termes de l'offre publique, les actionnaires d'Ingenico recevront 11 actions Worldline et 160,5 euros en numéraire pour 7 actions apportées. Parmi les derniers avis de brokers, MainFirst est passé de 'conserver' à 'acheter' sur Worldline en visant un cours de 85 euros.