Worldline : succès de l'émission d'OCEANEs

(Boursier.com) — Worldline a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission additionnelle d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) auprès d'investisseurs qualifiés, pour un montant nominal de 200.000.052,00 euros, assimilables aux OCEANEs d'un montant nominal global de 599.999.949,60 euros émises en juillet 2019, venant à échéance le 30 juillet 2026. Le produit net de l'Emission sera affecté aux besoins généraux du Groupe Worldline.

Les Nouvelles Obligations présentent les mêmes caractéristiques (à l'exception du prix d'émission) que les Obligations Existantes auxquelles elles seront entièrement assimilées et avec lesquelles elles constitueront un même emprunt obligataire. Les Nouvelles Obligations seront émises à un prix de 116,50 euros, déterminé à l'issue d'une procédure de construction d'un livre d'ordres accélérée. Les Nouvelles Obligations pourront être remboursées avant l'échéance sur décision de la Société, sous certaines conditions, et à la demande des obligataires en cas de Changement de Contrôle. Le règlement-livraison ainsi que l'admission aux négociations sur Euronext Access (le marché non- réglementé d'Euronext à Paris) des Nouvelles Obligations devraient intervenir le 4 décembre 2020.

L'Emission est dirigée par Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Natixis et Société Générale agissant en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre.

Les porteurs de Nouvelles Obligations peuvent exercer leur droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes de la Société à tout moment à compter de la Date d'Emission et jusqu'à 17h00 (heure de Paris) le septième jour ouvré inclus précédant la Date de Maturité (tel que ce terme est défini dans les modalités des Obligations) ou la date de remboursement ou anticipé.

Le ratio de conversion/échange des Nouvelles Obligations est d'une action par Nouvelle Obligation sous réserve d'ajustements ultérieurs dans certains cas. En cas d'exercice du droit à l'attribution d'actions, les porteurs d'Obligations recevront au choix de la Société des actions nouvelles et/ou existantes de la Société qui porteront, dans tous les cas, jouissance courante à compter de leur date de livraison.

Dans le cadre de l'Emission, la Société a consenti un engagement d'abstention d'émissions ou de cessions d'actions ou d'instruments donnant accès au capital de la Société pour une période commençant à l'annonce de la fixation des modalités définitives des Obligations et se terminant 90 jours après la Date d'Emission, sous réserve de l'éventuelle émission ou remise d'actions au titre des contrats de liquidité conclus avec les bénéficiaires de plans d'actions gratuites d'Ingenico, de sa levée avec l'accord préalable des Coordinateurs Globaux, de certaines exceptions usuelles et de l'émission d'actions ou de titres donnant accès au capital dans le cadre d'autres opérations de M&A, mais, dans ce dernier cas, pour autant que cet engagement d'abstention soit repris par l'acquéreur des actions nouvelles ou des titres donnant accès au capital.