Worldline : SIX Group conserve sa participation

(Boursier.com) — Dans le cadre du rapprochement de Worldline avec Ingenico, SIX Group AG a conclu avec Worldline, le 28 octobre, un accord portant sur son engagement de conservation de sa participation dans Worldline jusqu'au 30 juin 2021.

Cet engagement fait l'objet d'exceptions en cas de transfert intra-groupe (sous réserve de reprise de l'engagement par l'entité cessionnaire) et en cas d'émission d'obligations échangeables destinées à financer un projet d'acquisition publiquement annoncé, conformes aux pratiques de marché en termes de prime et de maturité, et dans la limite d'un montant en principal n'excédant pas 750 millions d'euros.