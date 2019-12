Worldline signe avec Sanitas

(Boursier.com) — Worldline annonce le déploiement d'une solution de paiement récurrent sur mesure pour les compagnies d'assurance suisses. Le système offre aux assurés un moyen de gérer leurs décomptes de primes et de prestations via l'appli mobile ou le portail en ligne de l'assurance. La procédure relative aux factures de prestations et au règlement des primes des compagnies d'assurance maladie suisse est complexe, tant en termes de paiement que de gestion des décomptes de prestations. L'utilisation de la nouvelle solution de paiement proposée par Worldline permet aux compagnies d'assurance comme Sanitas de simplifier sensiblement l'ensemble du processus, et offre, en outre, le nouvel avantage d'autoriser les paiements par carte de crédit.

Ensemble, la solution de paiement Worldline, l'appli mobile et le portail en ligne de Sanitas ont permis de dématérialiser un système traditionnellement basé sur le support papier, et créer une plateforme technologique améliorant l'efficacité tout en plaçant avant toute chose les besoins des clients au coeur du processus. La solution Worldline stockera les données dans un environnement entièrement sécurisé, assurant une expérience utilisateur fluide et simple pour chaque interaction avec la compagnie d'assurance. La gestion des informations de paiement via l'appli s'en trouve ainsi simplifiée. La possibilité d'offrir aux clients cette option de paiement numérique est la réponse qu'apporte le secteur de l'assurance à une demande croissante de modernisation et de mise à disposition de fonctionnalités présentes dans d'autres secteurs comme la distribution et l'hôtellerie. À travers ce partenariat avec Sanitas, l'un des leaders de l'assurance maladie en Suisse, Worldline "se place en tant que pionnier par l'introduction des solutions de paiement numérique dans le secteur de l'assurance". La compagnie d'assurance a confié le soin à Worldline d'optimiser l'expérience de paiement en ligne de ses clients, en leur permettant de traiter, de contrôler et de régler leurs factures par carte de crédit ou avec TWINT, le portefeuille électronique suisse de paiement mobile, via leur smartphone.