Worldline signe avec Luminor

(Boursier.com) — Luminor Bank, troisième établissement financier des pays baltes, et Worldline, ont signé un accord de 5 ans portant sur l'uniformisation et l'amélioration par Worldline du réseau de distributeurs automatiques de billets (DAB) de Luminor. Ce partenariat avec Worldline permettra à Luminor d'offrir à ses clients un réseau DAB plus moderne et simple d'utilisation. Actuellement, le réseau DAB de Luminor est exploité selon différents modèles en Estonie, Lettonie et Lituanie, certains réseaux étant détenus en propre, et d'autres externalisés auprès de divers prestataires. L'uniformisation du réseau permettra d'accroître son efficacité, et d'offrir aux clients de la banque des fonctionnalités et services uniformes dans l'ensemble des pays baltes.

Worldline commencera la migration des distributeurs automatiques de billets de Luminor en Lituanie vers son réseau en juin, et achèvera le basculement d'ici septembre pour l'ensemble des pays baltes. Worldline entamera également le processus d'amélioration et de remplacement des DAB les plus anciens dès le mois d'août. Il n'y aura, dans un premier temps, aucun changement pour les clients de Luminor.