Worldline s'offre 80% d'Axepta Italie pour 180 ME

Crédit photo © Société Worldline

(Boursier.com) — Worldline se renforce de l'autre côté des Alpes en acquérant 80% d'Axepta Italie, l'entité d'acquisition commerciale de le banque BNL dans le pays, pour environ 180 millions d'euros (sur la base d'une valeur d'entreprise totale de 220 millions d'euros).

Fondé en 2006, Axepta Italie est l'un des grands acquéreurs bancaires du pays. Axepta acquiert de l'ordre de 200 millions de transactions par an (environ 5% de part de marché MSV) à partir d'un réseau d'acceptance d'environ 220.000 points de vente. Dirigée par Stefano Calderano, le directeur général d'Axepta, et une équipe managériale expérimentée, Axepta emploie plus de 100 collaborateurs. L'entité fournit des solutions de paiement internationales (solutions de paiement en ligne, mobile ou en magasin) à près de 30.000 commerçants dont plus de 60% sont des PME et près de 30% des grandes entreprises. De manière générale, le portefeuille des commerçants d'Axepta Italie est très diversifié et présente un taux d'attrition très faible.

Dans le cadre de la transaction, Worldline et BNL s'engageront dans un partenariat commercial à long terme permettant de tirer parti du solide réseau bancaire de BNL en tant que canal commercial de premier plan afin de distribuer les meilleurs produits et services de paiement de Worldline et d'Axepta Italie.

Dans la continuité des partenariats existants de Worldline avec plus de 17 banques et fédérations bancaires (regroupant environ 100 adhérents) en Italie, cette alliance stratégique confirme l'expertise de Worldline en matière de Services aux commerçants dans une approche adaptée aux banques et visant une forte création de valeur pour les institutions financières partenaires. La joint-venture est conçue comme un véhicule ouvert pour accueillir les partenaires existants et d'autres banques italiennes souhaitant bénéficier de l'excellence en termes de qualité de service, combinée à une structure de coûts compétitive.

Ce partenariat représente une opportunité unique pour Worldline de déployer ses activités de Services aux commerçants sur ce marché européen attractif avec un portefeuille de marchands existant et de grande qualité, tout en générant des opportunités de croissance significatives alimentées par la pénétration croissante des cartes et des capacités en ligne. Ceci permettra à l'entité de faire croitre son chiffre d'affaires d'un taux à deux chiffres dans les années à venir. Cette accélération de la croissance résultera en particulier du déploiement des offres de Worldline pour les PME, l'expansion de ses capacités d'acquisition locale afin de fournir une couverture européenne complète pour les grands clients internationaux et nationaux, et le déploiement des solutions de pointe en matière de commerce électronique et d'omnicanalité.

Par ailleurs, un solide programme d'intégration et de développement sera mis en oeuvre à compter de la réalisation de l'opération afin d'améliorer davantage le taux de profitabilité grâce au levier opérationnel et à la maîtrise des coûts.

La transaction, dont la finalisation est prévue fin 2021-début 2022, sous réserve de la satisfaction des conditions suspensives usuelle, doit doper le chiffre d'affaires annuel de Worldline d'environ 50 millions d'euros avec un taux de croissance organique annuel moyen (TCAM) à deux chiffres attendus au cours des quatre prochaines années. Elle doit également déboucher sur une marge d'EBO d'environ 15% à 20% à la clôture de l'opération pour Axepta avec un potentiel d'amélioration grâce au levier opérationnel et environ 15 millions d'euros de synergies de coûts et de chiffre d'affaires attendues d'ici 2025.

BNL conservera une participation de 20% dans Axepta Italie.