Worldline s'installe à Paris La Défense dans l'immeuble Voltaire

(Boursier.com) — Worldline , leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, dévoile ses nouveaux espaces de travail dans l'immeuble Voltaire à Paris La Défense, premier quartier d'affaires européen. Le siège du Groupe et ses 1.400 employés s'installeront dans les prochains jours.

Worldline est un groupe mondial de haute technologie implanté dans 50 pays comptant environ 20.000 collaborateurs et jouant ainsi un rôle-clef dans l'avenir de l'Europe des paiements et au-delà. Pour accompagner ses ambitions de croissance dans le secteur des paiements électroniques en forte progression, au coeur des transformations digitales des sociétés, Worldline recrute actuellement et sur l'année à venir plusieurs milliers de postes dont 600 en France, où le Groupe est un acteur majeur du tissu économique (découvrir les offres d'emploi du Groupe).

Worldline réunit les équipes de son siège dans un site unique à Paris La Défense

Ce nouveau siège social situé à la Tour Le Voltaire permettra de rassembler, dans le cadre du programme d'intégration, les collaborateurs des équipes parisiennes issues des sites de Bezons, siège de Worldline, et de Paris Grenelle, site de l'ex-siège d'Ingenico. Les équipes de Worldline prendront place au sein d'un même espace pour renforcer la communication, l'efficacité opérationnelle et l'esprit d'équipe dans des bureaux modernes et avec des espaces pensés pour les collaborateurs et les nouvelles méthodes de travail. Le Groupe concrétise ainsi son ambition d'être un employeur de référence et une marque forte s'appuyant sur une identité renouvelée récemment.

Un nouvel espace collaboratif au service du bien-être des collaborateurs

Les collaborateurs bénéficieront d'un nouvel environnement dans lequel les zones de travail laisseront plus de place aux espaces collectifs pour gagner en interaction et en qualité de service, le tout pensé dans le plein respect des mesures sanitaires en vigueur. Les outils mis à disposition des salariés sont également adaptés aux nouvelles manières de travailler en " flex work " : réservation à l'avance de son créneau de présence à partir d'un site, accessible également sur mobile, équipement informatique personnel Bluetooth à laisser dans des casiers - tout en combinant avec le télétravail.

-Près de 13.000 m2

-10 étages (du 13ème au 23ème)

-1 studio permettant de réaliser des événements live interne et externe

-1 cafétéria privative de 100 m(2)

-30 salles de réunion pour 6 ou 10-12 personnes équipées de matériel de visio-Conférence

-20 bulles de 6 personnes

-Espaces partagés avec les autres occupants de la Tour Le Voltaire : 1 business center, 1 salle plénière ainsi qu'un espace Lounge, un espace de fitness, un espace de restauration

"Grâce à son accessibilité et l'excellence de son offre de services, la localisation de Paris La Défense a été un choix naturel. Le nouveau siège social de Worldline rassemblera plus de 1.400 collaborateurs qui travailleront en mode hybride, c'est-à-dire en partie en télétravail pour ceux qui le souhaitent et dans des bureaux partagés dans l'immeuble Voltaire. Nos espaces ont été aménagés pour inciter au travail collaboratif et réunir les équipes qui ont à coeur de se retrouver lorsqu'elles se rendent au bureau. Nous sommes heureux d'arriver à Paris La Défense, quartier emblématique des affaires, qui contribuera à encore davantage faire briller notre entreprise" a déclaré Marc-Henri Desportes, Directeur Général Délégué de Worldline.