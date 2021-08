Worldline s'associe à ecolytiq pour doter l'Europe de solutions bancaires durables

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — equensWorldline SE, filiale de Worldline, a conclu un partenariat avec ecolytiq, une fintech à impact basée à Berlin qui propose une solution complète de SaaS (Sustainability-as-a-Service). Cette solution repose sur l'utilisation de données de transactions de paiement aux fins d'influencer positivement le comportement bancaire des clients en les sensibilisant à leur empreinte environnementale.

Ce partenariat vise à soutenir les banques et leur clientèle dans la transition vers une économie plus verte en leur apportant des données transparentes et pertinentes et influencer des comportements plus durables en faveur de la lutte contre le changement climatique. Il s'agit d'une première étape de la stratégie d'equensWorldline pour une offre complète de services bancaires durables.

La banque verte est un concept relativement nouveau qui se développe dans le secteur bancaire. Il se caractérise notamment par l'engagement des établissements financiers aux côtés de fintechs spécialisées pour faciliter l'adoption de services durables. equensWorldline souscrit à cette approche, et s'efforce d'offrir aux banques et autres organismes financiers l'opportunité de proposer à leur clientèle d'autres services durables, et notamment des conseils personnalisés basés sur les données financières pour les aider dans cette démarche de durabilité.

La plate-forme bancaire ouverte d'equensWorldline ouvre l'accès aux données de plus de 3.000 établissements bancaires à travers l'Europe. Pour développer son portefeuille et répondre à la demande du marché, equensWorldline proposera ce service de calcul de l'empreinte carbone en collaboration avec ecolytiq.

"Ce partenariat avec ecolytiq illustre parfaitement notre ambition RSE pour les entreprises visant à apporter à nos clients des solutions durables. Dans les années à venir, nous avons l'intention de nous appuyer sur ce partenariat pour renforcer notre présence dans le domaine de la banque verte, et saisir de nouvelles opportunités commerciales dans l'apport de solutions à impact positif sur l'environnement et la société au sens large", commente Sébastien Mandron, Directeur RSE de Worldline.