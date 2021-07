Worldline s'associe à A3BC

(Boursier.com) — Worldline s'allie avec A3BC (Anything Anywhere Anytime Biometric Connection), fintech française à l'origine d'un protocole d'identification biométrique numérique et de stockage de données, pour associer sa solution brevetée à Worldline Trusted Authentication. Ces technologies combinées protègent les téléphones mobiles contre l'intrusion grâce à l'utilisation de l'authentification à deux facteurs : la possession d'un téléphone portable et l'inhérence (biométrie). Avec l'ajout de la technologie d'A3BC au système d'authentification Worldline Trusted Authentication, les caractéristiques biométriques de chaque utilisateur sont protégées. Grâce à cette technologie brevetée, toutes les données biométriques sont stockées séparément de l'appareil portable. L'association de Worldline Authentication garantit le niveau de sécurité le plus élevé sous la forme de l'A2F. Tous les paiements et toutes les transactions en ligne effectués à partir du téléphone portable sont ainsi automatiquement sécurisés, dans le respect de la nouvelle directive sur les paiements et de l'authentification forte du client, ajoute Worldline.