Worldline s'allie à Livescale pour accélérer l'adoption du 'live shopping'

(Boursier.com) — Worldline a conclu un partenariat avec Livescale, l'un des pionniers de l'adoption du 'live shopping'. Le 'live shopping' -qui consiste en une présentation et une promotion de produits et services auprès des consommateurs par des distributeurs, influenceurs ou célébrités au travers de vidéos filmées en direct- est l'une des dernières tendances du commerce en ligne. Ensemble, Worldline et Livescale proposeront une solution de commerce tout-en-un et des fonctionnalités 'in-video' intégrées sur les médias sociaux et les portails en ligne, proposant 150 méthodes de paiement en ligne pour que le consommateur choisisse le paiement qui lui convient le mieux.

Le partenariat entre Worldline et Live Shopping associe un logiciel intégrable de 'live shopping' et la fonctionnalité connectée de checkout de Worldline, avec pour résultat un taux de conversion des ventes en ligne très nettement supérieur à la norme du secteur. L'une des caractéristiques distinctives de cette fonctionnalité est l'accompagnement de l'acte de paiement par des vidéos, ce qui permet de prolonger l'expérience de shopping filmée sans interruption jusqu'à la fin de l'achat. Non seulement cette fonctionnalité facilite la promotion et la vente de biens et de services, mais elle permet aussi d'approfondir l'engagement effectif des consommateurs en temps réel, aidant les marques à davantage créer du lien entre les mondes physique et numérique (phygital), dans le secteur de la distribution. Cette nouvelle fonctionnalité, et le tableau de bord analytique détaillé qui l'accompagne, aideront les marques et les fabricants à proposer à leurs clients plus d'inspiration, une meilleure expérience de shopping et une meilleure fidélisation.

Rappelons que le 'live shopping', qui a vu le jour en Chine, est l'une des tendances les plus dynamiques du commerce en ligne. Plus de 50% des 800 millions de consommateurs qui fréquentent Taobao, la plate-forme de shopping chinoise, utilisent le 'livestreaming'.