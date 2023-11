Worldline : retombe lourdement, UBS dégrade

(Boursier.com) — En repli marqué de 7% à 12,7 euros, Worldline efface sa belle hausse d'hier. La faute à UBS qui a dégradé le spécialiste du paiement à 'vendre' tout en coupant son objectif de 48 à 12 euros. Worldline a mené plusieurs opérations de fusions et acquisitions pour développer ses activités ces dernières années, mais la société a encore beaucoup à faire pour consolider ses plateformes technologiques, ses marques et ses effectifs, indique le courtier suisse. "Nous hésitons à recommander les actions en raison de ce que nous pensons être des pressions significatives à long terme sur son activité en raison d'acquisitions en série conduisant à des niveaux plus élevés de dette technique et à un levier d'exploitation plus faible", souligne UBS, ajoutant que l'expansion organique de la marge de Worldline paraît limitée à moyen terme.