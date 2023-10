(Boursier.com) — Worldline retombe de 2,6% à 11,3 euros en ce début de séance à Paris. Les analystes sont encore nombreux à s'ajuster sur le dossier après le coup de bambou de la semaine passée. Citi coupe par exemple son objectif de 40 à 16 euros mais reste à l''achat' tandis que Redburn dégrade le titre du spécialiste du paiement à 'neutre' avec une cible ramenée de 40 à 12 euros. " La 'nouvelle normalité' de Worldline pourrait conduire à une baisse d'environ 10% du consensus au niveau des revenus attendus sur 2024-25, avec un repli plus fort des bénéfices et des flux de trésorerie disponibles dans notre scénario. Un virage des consommateurs vers des dépenses non discrétionnaires pèsera davantage sur les résultats financiers que sur les revenus, posant un risque de 17% pour le consensus pré-3ème trimestre 2024 pour l'OMDA, et de 40% pour les estimations de flux de trésorerie ", affirment les équipes de 'Bloomberg Intelliogence'.