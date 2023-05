Worldline : résultats de l'offre de rachat des obligations 2024

(Boursier.com) — Worldline annonce la clôture de l'offre de rachat sur ses obligations arrivant à échéance en septembre 2024. Le groupe a clôturé l'offre de rachat de ses obligations portant intérêt au taux fixe de 1,625% d'un montant de 600.000.000 euros arrivant à échéance en septembre 2024 (ISIN : FR0013281946) émises en 2017 (Obligations Série A) et de ses obligations portant intérêt au taux fixe de 0,25% d'un montant de 500.000.000 euros arrivant à échéance en septembre 2024 (ISIN : FR0013448032) émises en 2019 (Obligations Série B). Les Obligations sont cotées sur Euronext Paris. Le montant nominal valablement apporté et accepté par Worldline dans le cadre de l'Offre de Rachat s'élève à 385.600.000 euros et se répartit comme suit :

- 245.300.000 euros d'Obligations Série A à un prix de rachat de 97,656% augmenté de 1,117% d'intérêts courus, avec un montant nominal résiduel en circulation qui s'élèvera ainsi à 354.700.000 euros après annulation des Obligations rachetées ; et

- 140.300.000 euros d'Obligations Série B à un prix de rachat de 95,891% augmenté de 0,168% d'intérêts courus, avec montant nominal résiduel en circulation qui s'élèvera ainsi à 359.700.000 euros après annulation des Obligations rachetées.

La date de règlement de l'offre est prévue le 22 mai. Les obligations rachetées ont vocation à être annulées. HSBC et Natixis sont intervenus en qualité de Dealer Managers.