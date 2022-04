Worldline : reste porté par sa belle publication

(Boursier.com) — Worldline confirme son gain de 2% enregistré mercredi par une nouvelle hausse de 5% à 37,5 euros à la mi-journée. Le titre du groupe de services de paiement reste porté par l'annonce d'un très bon début d'année et les nombreux commentaires positifs d'analystes qui ont suivi.

Une publication solide, rendant la réalisation de la guidance 2022 d'autant plus crédible, affirme par exemple Oddo BHF, à 'surperformer' sur l'action. De la conférence téléphonique, l'analyste retient les points suivants: Worldline a annoncé le départ de son CFO Eric Heurtaux qui a décidé de rejoindre une autre société (tech non cotée). Il est remplacé par Grégory Lambertie, Head of Strategy, M&A & Public Affairs chez Worldline, ce qui est, selon le broker, un signe favorable sur l'importance du M&A. Le groupe est revenu sur la forte croissance de sa division Merchant Services, tirée par la hausse de la valeur des transactions (+36% vs 2021), aussi bien offline (+37%) que online (+32%), et aidée par le retour progressif des voyages et le gain de nouveaux contrats (Carrefour, Pearson, Monoprix, Chronopost). La consolidation du secteur devrait se poursuivre et le besoin pour les banques de nouer des partenariats n'a jamais été aussi fort selon le management, qui s'attend par ailleurs à de nouvelles transactions d'ici l'été.

Pour Citi ('achat'), la publication de résultats "décents" est un pas dans la bonne direction car elle renforce la crédibilité de 'l'histoire de Worldline'.