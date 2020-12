Worldline renforce son engagement climat aux côtés de la ville de Paris

Worldline , leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, annonce le renouvellement de son partenariat aux côtés de la Mairie de Paris en signant le niveau "Platine" de la Charte Paris Action Climat, le plus haut niveau d'engagement de cette action en faveur du climat. A travers cette initiative, Worldline réaffirme son ambition en matière de lutte contre le changement climatique en se fixant comme objectif d'atteindre à long terme la neutralité carbone.

Worldline a rejoint le dispositif Paris Action Climat de la Ville de Paris en octobre 2018, confirmant ainsi son engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique. En devenant aujourd'hui signataire au plus haut niveau de contribution du dispositif, aux côtés de 7 autres acteurs territoriaux de référence, Worldline réaffirme sa volonté d'agir sur le long terme en matière de diminution des gaz à effet de serre et de réduction de l'empreinte carbone globale de son activité. Plus spécifiquement et au regard de ses activités, Worldline a choisi de s'engager à travers 5 Objectifs de Développement Durables (ODD), l'ODD 13 - considéré comme structurant à par le Plan climat de la Ville de Paris - et les ODD 4, 8, 12 et 16, sur lesquels l'entreprise a le plus d'impact.

Cette initiative s'inscrit pleinement dans le cadre des actions environnementales conduites par Worldline, portées par une stratégie climat de long terme, visant à accélérer la transition vers une économie bas-carbone. De manière concrète, l'entreprise a pour objectif d'améliorer son efficacité environnementale en réduisant l'intensité carbone et énergétique de ses activités. Dans ce cadre, Worldline s'est notamment engagé à :

-Réduire chaque année son intensité carbone de 2,67%, conformément à ses objectifs validés par la Sciences Based Targets initiative (SBTi), soit -19% d'ici 2025 et -45% d'ici 2035, par rapport à 2018 ;

-Poursuivre la certification ISO 14001 de ses data centers stratégiques et de ses bureaux de plus de 500 collaborateurs ;

-Obtenir un PUE (Power Usage Effectiveness) moyen de 1,65 d'ici 2020 dans ses data centers ;

-Utiliser une énergie 100% renouvelable pour la consommation d'électricité du Groupe ;

-Continuer à contribuer à la neutralité carbone en compensant 100% des émissions de CO2 résiduelles liées à ses activités (data centers, bureaux et déplacements professionnels) et des émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie de ses terminaux de paiement.

Cette stratégie s'inscrit au coeur de son programme TRUST 2020, et porte déjà ses fruits puisque 100% des émissions de CO2 de l'entreprise sont aujourd'hui compensées. Cette performance a d'ailleurs été récompensée par de nombreux organismes de notation extra-financière, à l'instar du CDP qui a décerné à Worldline la note A- dans le cadre de sa première évaluation ou d'Ecovadis, qui a attribué à Worldline pour la deuxième année consécutive un score de 80/100 pour ses pratiques environnementales exemplaires.

Dans le cadre de la stratégie 1,5oC du dispositif Paris Action Climat et de la signature de la Charte Paris Action Climat, Worldline confirme son plan d'action opérationnel de long terme. Ce plan englobe des mesures d'atténuation, d'adaptation et de compensation dans une perspective de neutralité carbone, en se fixant des objectifs quantifiés. L'ensemble des progrès réalisés est suivi par des indicateurs clés de performance, calculés et publiés sur une base annuelle.

Sébastien Mandron, Directeur de la RSE de Worldline, a déclaré : "Comme affirmé dans notre "raison d'être" votée en juin cette année, Worldline a pour ambition de contribuer à une croissance économique durable. En signant aujourd'hui la Charte Paris Action Climat, nous réaffirmons au travers de cet engagement concret, qui s'inscrit plus largement dans le cadre de notre plan TRUST 2020, notre ambition de lutter contre le changement climatique et ainsi d'agir pour une société plus respectueuse de l'environnement."