Worldline renforce sa présence sur le marché italien

(Boursier.com) — Worldline a finalisé l'acquisition des activités d'acquisition commerçants de Banco Desio et la mise en place d'un partenariat commercial visant à tirer parti du réseau bancaire de Banco Desio pour distribuer les produits et services de paiement de Worldline aux commerçants clients de la banque en Italie.

Banco Desio est un important groupe bancaire italien avec une forte approche locale et un réseau de plus de 280 agences dont les activités d'acquisition commerçant fournissent des solutions de paiement à environ 15.000 commerçants générant environ 40 millions de transactions par an représentant environ 2 milliards d'euros de MSV.

Cette division de Banco Desio gère également la commercialisation et la distribution de plus de 19.000 points de vente aux commerçants du réseau de la banque.

Les activités d'acquisition commerçants de Banco Desio seront apportées à Worldline MS Italy, coentreprise créée suite à l'acquisition d'Axepta Italie début 2022, dont Worldline possède 80%.

Dans le cadre de la transaction, Worldline entre également dans un partenariat commercial à long terme avec Banco Desio visant à utiliser son solide réseau bancaire comme canal commercial clé pour la distribution des produits et services de paiement de Worldline aux commerçants.

L'acquisition des activités d'acquisition commerçant de Banco Desio par le biais de la coentreprise Worldline MS Italia s'effectue pour un montant d'environ 80 ME correspondant à la participation de Worldline dans la coentreprise. Le chiffre d'affaires annuel additionnel est d'environ 15 ME la première année avec un taux de croissance organique à deux chiffres attendus au cours des prochaines années. La marge d'EBO est attendue supérieure à 30% à la clôture de l'opération.