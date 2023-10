Worldline remonte sur les 10 euros après sa chute vertigineuse d'hier

(Boursier.com) — Après la séance cauchemardesque d'hier avec une chute de près de 60%, Worldline reprend 6% ce jeudi à 10 euros. Rappelons que le groupe a revu à la baisse ses perspectives pour cette année et a abandonné son objectif de croissance pour l'année prochaine. La direction a déclaré que le ralentissement économique, en particulier sur son marché principal, l'Allemagne, pèse sur sa croissance et sa rentabilité.

Le management table désormais sur une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires de 6% à 7%, contre 8% à 10% auparavant. Il prévoit aussi un repli de 150 points de base de sa marge d'excédent brut d'exploitation pour 2023 contre une prévision précédente d'une augmentation de 100 points de base.

Afin de faire face à cet "environnement temporaire", Worldline a annoncé le lancement d'un plan de réduction de coûts prévoyant de réaliser de l'ordre de 200 millions d'euros d'économies en année pleine en 2025 avec une montée en puissance rapide au cours de 2024. La mise en oeuvre de ce plan aura un coût total estimé jusqu'à environ 250 ME.

Publication inquiétante

Parmi les analystes, la Deutsche Bank est passée d'acheter à 'conserver' sur Worldline avec un objectif ajusté drastiquement de 42 à 11 euros. HSBC reste à l'achat, mais avec une cible abaissée de 55 à 25 euros, JP Morgan est neutre avec un objectif coupé de 55 à 23,90 euros. "Worldline a manqué ses estimations de ventes dans chaque division, la société dénonçant un ralentissement macroéconomique affectant les dépenses de consommation, notamment en Allemagne", a souligné JP Morgan. À mi-chemin de la fourchette guidée, les nouvelles perspectives de flux de trésorerie disponibles pour l'année sont inférieures de 38% au consensus actuel... Les prévisions d'OMDA pour 2024 entraîneraient une réduction de 16% par rapport aux estimations de bénéfices pour 2024 et " tueraient essentiellement "les précédentes prévisions à long terme jusqu'en 2024, auxquelles " le marché ne croyait de plus en plus", souligne la banque.

Pour Jefferies, les économies de coûts initiées atténueront l'impact sur les résultats financiers, mais les inquiétudes globales concernant un ralentissement prolongé entraîneront probablement davantage d'incertitude quant à la reprise... Stifel estime de son côté que les résultats du troisième trimestre ont été "bien pires que prévu", car l'entreprise souligne un environnement macroéconomique affaibli et des consommateurs qui déplacent leurs dépenses vers des secteurs verticaux non discrétionnaires, ce qui a un impact sur la croissance et la rentabilité de l'entreprise...

Enfin, Morgan Stanley est repassé de 'surpondérer' à 'souspondérer' sur le dossier avec une cible abaissée de 51 euros à seulement 8,90 euros.