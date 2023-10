Worldline : recule, un analyste plus prudent

(Boursier.com) — Après trois séances dans le vert, Worldline se replie de 0,6% à 24 euros en ce début de semaine alors que la Deutsche Bank a ramené sa cible sur le dossier de 55 à 42 euros tout en confirmant son avis 'achat'. Les dépenses de consommation et les ventes au détail ont chuté en Europe au troisième trimestre et il y a de plus en plus de discussions selon lesquelles la croissance globale du PIB pour le reste de l'année sera, au mieux, au même niveau qu'au troisième trimestre. Par conséquent, le broker se montre prudent à l'égard des résultats dans le secteur des paiements et pense que le troisième trimestre sera le plus faible de l'année.

Il abaisse ainsi ses estimations de BPA pour Worldline et Nexi de 2% et 0,5% pour l'exercice 2023. De plus, il estime que l'inflation des coûts pourrait exercer une pression sur les marges et voit certains risques peser sur les objectifs des deux sociétés (expansion de la marge de plus de 100 points de base pour Worldline et croissance de l'EBITDA à deux chiffres pour Nexi). À l'approche de la fin d'année, le courtier pense que la faiblesse de la situation macroéconomique continuera de peser sur les dépenses de consommation et révise à la baisse ses estimations pour l'exercice 2024, anticipant désormais un repli des BPA de respectivement 4% et 7% pour Worldline et Nexi.

Le groupe a par ailleurs été victime d'un problème technique samedi entre 12h30 et 13h30 empêchant des clients de payer avec leur carte bancaire dans plusieurs grandes enseignes telles que Carrefour, Auchan, Ikea et McDonald's. Selon 'Les Echos', qui a rapporté l'information, le problème a été rapidement résolu. "Les équipes de Worldline ont résolu le problème, même si la réactivation est parfois susceptible de prendre un peu plus de temps avant d'être totalement réparée pour certains de nos clients. Nos équipes sont entièrement mobilisées", a ainsi indiqué le groupe samedi.