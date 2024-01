Worldline : recule encore après une dégradation d'analyste

(Boursier.com) — Dans un marché qui lutte pour rester dans le vert, Worldline abandonne encore 1,4% à 14,3 euros. Il faut dire que Barclays a dégradé le titre du spécialiste du paiement à 'pondération en ligne', avec un objectif de cours rehaussé de 12,2 à 14,2 euros. Worldline n'a "aucun véritable catalyseur positif imaginable" en 2024, affirme la banque. Dans l'activité principale de services aux commerçants de Worldline, la décision de la société de rompre ses liens avec des milliers de commerçants à plus haut risque entraînera un frein aux revenus plus important à partir du quatrième trimestre, selon l'analyste.

Du point de vue du flux de trésorerie disponible, "la période sera particulièrement difficile" en raison des coûts élevés liés au programme de restructuration. Enfin, le courtier note que Worldline a dépassé ses objectifs précédents en matière de coûts d'intégration suite aux opérations de fusions et acquisitions, et "nous ne serions pas surpris si les coûts d'intégration restent plus élevés que prévu pendant un certain moment à venir".