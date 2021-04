Worldline : recule après un premier trimestre compliqué, comme prévu

(Boursier.com) — Contre la tendance, Worldline cède près de 1% à 74 euros en début de séance, pénalisé par l'annonce d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au premier trimestre. Le spécialiste des paiements électroniques a ainsi vu son activité reculer de 9% (en organique) sur la période, à 1,08 milliard d'euros, contre 1,18 MdE de consensus. Une évolution qui reflète les mesures de confinement et de fermeture des magasins sur les principaux marchés du groupe. Malgré ce début d'année difficile, comme attendu par le management, Worldline a confirmé l'intégralité de ses objectifs annuels pour 2021.

Objet de nombreuses rumeurs, l'activité de terminaux de paiement récupérée auprès d'Ingenico fait toujours l'objet d'une revue stratégique. "Cette revue est en bonne voie et Worldline envisage de l'avoir menée à son terme en 2021", a simplement indiqué la firme.

Le chiffre d'affaires est légèrement inférieur au consensus, un résultat "peu surprenant" mais qui montre les défis auxquels la société de paiement est confrontée pour redresser ses bénéfices, affirme Jefferies. Les prévisions pour l'année sont maintenues et semblent "réalistes", avec un assouplissement des restrictions sur les marchés clés et des bases de comparaisons plus faciles en avril.