Worldline : reconnu 'Top Employer Europe 2021'

Worldline : reconnu 'Top Employer Europe 2021'









(Boursier.com) — Worldline a obtenu la prestigieuse certification "Top Employer Europe 2021", décernée par le 'Top Employers Institute', un institut de renommée mondiale qui distingue l'excellence en matière de gestion des ressources humaines. Worldline est également reconnu comme employeur européen de premier plan, un titre qui récompense l'engagement et les efforts de long terme de Worldline pour instaurer des pratiques managériales et RH exemplaires dans l'entreprise.

En 2020, Worldline avait déjà reçu des certifications locales du Top Employers Institute en Belgique et en Pologne. Aujourd'hui, l'Autriche, l'Allemagne et les Pays-Bas rejoignent la liste des pays dans lesquels Worldline a déjà obtenu cette certification. Détenant à présent une certification locale dans 5 pays européens, Worldline s'inscrit maintenant pleinement comme un "Top Employer" de niveau européen.



L'étude menée par l'Institut, couvrant tous les domaines RH de Worldline, a mesuré, au moyen d'enquêtes et d'audits de grande ampleur, les pratiques et politiques internes de la société en matière de rémunération et avantages sociaux, de formation et développement ainsi que de recrutement. En tant qu'employeur responsable, Worldline a une vision ambitieuse de sa responsabilité sociale, une mission également portée par la raison d'être de l'entreprise, pour fédérer la communauté Worldline autour d'une vision de long terme, cohérente et partagée. Cette raison d'être a permis à Worldline d'ancrer les valeurs de l'entreprise -Innovation, Excellence, Coopération et Empowerment- ainsi que de guider les comportements attendus des collaborateurs de Worldline.