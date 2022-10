Worldline recevra 1,4 MdE de la cession de 85% des actions Ingenico

(Boursier.com) — Worldline a finalisé la cession et l'apport d'environ 85% des actions Ingenico aux fonds d'investissement gérés par Apollo, la cession d'environ 15% restants devant avoir lieu le

1er janvier 2023.

"Cette transaction a pour but de soutenir Ingenico dans son plan de transformation et marque d'ores et déjà une importante nouvelle étape dans la stratégie de Worldline", commente le groupe. Elle simplifiera la structure et lui permettra

de se concentrer davantage sur ses activités de services de paiement. Le produit de cette cession permettra à Worldline d'accélérer sa prochaine phase de développement et d'ancrer le leadership du Groupe dans les services de paiement.

Cette transaction comprend également l'entrée en vigueur d'un accord de partenariat consolidant la relation stratégique et à long terme entre Worldline et Ingenico pour les 5 prochaines années.

Le prix de cession pour Worldline repose sur une juste valeur d'entreprise actuelle de l'ordre de 2,3 milliards d'euros, incluant environ 1,7 milliard d'euros de valeur initiale et jusqu'à 0,9 milliard d'euros d'actions de préférence. Net des ajustements du prix de réalisation et net d'impôts, Worldline recevra un produit total d'environ 1,4 milliard d'euros et restera exposé à la création de valeur future d'Ingenico via des actions de préférence pour un montant allant jusqu'à 0,9 milliard d'euros (environ 0,6 milliard d'euros de juste valeur à la date de signature).