Worldline : quel est le bon prix ?

(Boursier.com) — Début de semaine stable pour Worldline sous les 40 euros, alors que le broker Oddo BHF a ajusté le curseur de 70 à 60 euros sur le dossier avec un avis qui reste malgré tout à 'surperformer'. JP Morgan avait auparavant dégradé le titre du spécialiste des paiements à 'neutre' tout en réduisant sa cible de 59 à 55 euros. La banque expliquait que le groupe devrait faire face à des comparables plus difficiles cette année, et voyait des risques pour la croissance de la branche services marchands compte tenu d'un contexte macroéconomique encore difficile et d'une contribution moindre des compagnies aériennes...

Les objectifs 2022 avaient été confirmés par la direction cet automne avec 8% à 10% de croissance organique du chiffre d'affaires et 100 à 150 points de base d'amélioration de la marge d'EBO par rapport au proforma 2021. Le taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible serait de l'ordre de 45%...