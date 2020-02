Worldline publie des résultats en ligne avec les objectifs

(Boursier.com) — Worldline, leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, annonce aujourd'hui ses résultats estimés pour l'année 2019. Le Chiffre d'affaires s'est inscrit à 2,382 MdsE, en croissance organique de +6,9%. L'EBO ressort à 602 millions d'euros, soit 25,3% du chiffre d'affaires, en augmentation de +240 points de base sur une base comparable. Le flux de trésorerie disponible s'est établi à 288 millions d'euros, à +38,6%.

Le Résultat net part du Groupe s'établit à 311 millions d'euros. Le Résultat net normalisé ressort à 301 millions d'euros (+ 94,8%). Le Résultat net par action dilué normalisé est de 1,63 euro, +46,2%.

Le groupe souligne les progrès rapides de l'intégration de SIX Payment Services et de la réalisation des synergies.

Objectifs 2020

Le groupe affiche une forte ambition d'amélioration de la croissance organique, de la profitabilité et de la génération de trésorerie, en ligne avec le plan à 3 ans 2019-2021.

Rappelons que le groupe annoncé le 3 février dernier l'acquisition d'Ingenico, créant un leader des paiements d'envergure mondiale.

Gilles Grapinet, Président-Directeur Général de Worldline a déclaré : "2019 a été une année très active pour Worldline et je suis heureux des progrès accomplis par la société ainsi que de l'excellent travail des équipes.

La performance financière a été très solide et parfaitement en ligne avec les objectifs annuels, avec une accélération constante de notre croissance organique qui a atteint +7,5% au quatrième trimestre grâce à la forte performance des Services aux Commerçants. D'un point de vue opérationnel, j'ai été très satisfait d'observer les progrès rapides du plan de synergie et d'intégration de SIX Payment Services. Des résultats tangibles sont déjà visibles dans notre profitabilité, qui s'est améliorée de +240 points de base en un an.

Nous avons également acquis les intérêts minoritaires dans equensWorldline fin septembre dans des conditions financières très favorables, ce qui, combiné avec notre déconsolidation du groupe Atos en mai, renforce la flexibilité stratégique de Worldline et nous permet de rester plus que jamais entièrement concentrés sur l'exécution de notre vision à long-terme pour la consolidation européenne des paiements.

Ceci est pleinement illustré par l'acquisition amicale d'Ingenico par Worldline annoncée le 3 février dernier, créant ainsi un nouveau leader des services de paiement d'envergure mondiale. Je suis très heureux d'annoncer que deux semaines après cette annonce, ce projet majeur de rapprochement a été extraordinairement bien perçu par nos clients, nos équipes, nos partenaires et nos actionnaires."