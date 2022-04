Worldline : publication saluée

(Boursier.com) — Worldline pointe en tête du palmarès à l'ouverture du marché parisien, sur un gain de 5,6% à 37 euros. Le groupe de services de paiement a fait état d'une croissance organique de 11,6% au premier trimestre (939 ME de revenus contre 921 ME de consensus) et a maintenu ses prévisions annuelles malgré l'impact de la guerre en Ukraine. Il vise ainsi toujours 8% à 10% de croissance organique en 2022, 100 à 150 points de base d'amélioration de la marge d'EBO par rapport au proforma 2021 et un taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible de l'ordre de 45%.

Bryan Garnier évoque une performance solide et réitère son avis 'achat' et sa cible de 79 euros. Malgré les bonnes performances commerciales, le titre a désormais perdu plus de 58% depuis son pic de juillet 2021. Compte tenu de sa valorisation historiquement basse et de perspectives à long terme intactes tirées par la numérisation incessante des moyens de paiement, le broker se veut confiant. En effet, la société est idéalement positionnée pour bénéficier du passage structurel des méthodes de paiement traditionnelles aux méthodes de paiement numériques en Europe, où les espèces représentent encore environ 60% des transactions. En outre, l'analyse considère Worldline comme un consolidateur naturel du marché européen.