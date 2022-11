Worldline : Projet d'acquisition des activités d'acquisition commerçant de Banco Desio en Italie

(Boursier.com) — Worldline , leader dans le secteur des paiements, annonce la signature d'un accord ferme concernant l'acquisition des activités d'acquisition commerçants de Banco Desio et la mise en place d'un partenariat commercial visant à tirer parti du réseau bancaire de Banco Desio pour distribuer les produits et services de paiement de Worldline aux commerçants clients de la banque en Italie.

Gilles Grapinet, Directeur Général de Worldline, a déclaré : "Je suis très heureux d'annoncer l'acquisition des activités d'acquisition commerçants de Banco Desio. Cette opération s'inscrit pleinement dans notre stratégie de développement de nos activités de Services aux Commerçants dans le sud de l'Europe et en particulier en Italie, un marché stratégique et très attractif pour Worldline où nous avons l'intention de continuer à tirer parti de notre présence établie l'année dernière par l'acquisition d'Axepta Italie début 2022 et la création de la coentreprise Worldline MS Italie.

Cette transaction présente d'importantes opportunités de développement pour Worldline dans les années à venir, notamment grâce au solide réseau de la banque partenaire pour distribuer la large gamme de solutions de paiement de Worldline aux commerçants.

Avec cette transaction, Worldline continue à jouer un rôle de premier plan dans la consolidation du secteur européen des paiements, en se concentrant sur les opportunités de consolidation créatrices de valeur, renforçant l'échelle, la portée et la présence significative de Worldline dans un nombre croissant de pays."