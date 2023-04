Worldline : porté par l'agitation sectorielle

(Boursier.com) — Worldline gagne 3,3% à 39,6 euros en ce début de semaine, porté par l'agitation sectorielle. Le spécialiste des solutions de paiement Network International a en effet indiqué avoir reçu une proposition de rachat de la part des sociétés de capital-investissement CVC Capital et Francisco Partners. L'offre de 387 pence par action valorise la société cotée à Londres à environ 2,1 milliards de livres (2,56 milliards de dollars) et matérialise une prime de 28% sur le dernier cours de clôture de la cible.

La nouvelle proposition, la dernière "après le rejet d'une série de précédentes", pourrait être recommandée par le Conseil d'administration si le consortium faisait une offre ferme d'ici le 11 mai, a précisé Network. La firme basée à Dubaï a également accepté la demande de "due diligence" du consortium. Network International a été fondée en 1994 en tant que filiale d'Emirates Bank. Ses principaux actionnaires sont Capital Research, Mastercard UK et Wellington Management. Elle offre des solutions de paiement aux commerçants et aux institutions financières du Moyen-Orient et d'Afrique.