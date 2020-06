Worldline place 1 MdE d'obligations

Crédit photo © Société Worldline

(Boursier.com) — Worldline a placé avec succès son émission obligataire senior non garantie d'un total de 1 milliard d'euros répartis en :

- une tranche de 500 millions d'euros à 3 ans, portant un coupon de 0,500% et un rendement de 0,528% et,

- une tranche de 500 ME à 7 ans, portant un coupon de 0,875% et un rendement de 0,980%

Cette émission contribuera au préfinancement du projet d'acquisition d'Ingenico et/ou aux besoins de financement généraux de l'entreprise. Le règlement-livraison interviendra le 30 juin 2020.

Ces obligations devraient être notées 'BBB' par S&P Global Ratings, en ligne avec la notation de crédit de l'Entreprise. Les termes et conditions reflètent une documentation standard de notation 'Investment Grade'.

Les obligations sont émises dans le cadre d'un programme EMTN (Euro Medium Term Note) récemment signé, conformément à la loi française et seront cotées à la Bourse de Luxembourg.