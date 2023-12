Worldline : peu de place pour une déception supplémentaire ?

(Boursier.com) — Après sa descente aux enfers et sa sortie du CAC40, Worldline rebondit de 5,6% à 16,3 euros sur un marché parisien hésitant. Bryan Garnier a relevé à 'neutre' sa recommandation sur le spécialiste des paiements tout en ramenant sa cible de 22 à 19 euros. Le broker pense que la faiblesse économique et la baisse des prévisions ont désormais été largement intégrées par le marché à la suite de l'avertissement sur les résultats du troisième trimestre, qui laisse peu de place à une déception supplémentaire. Il en profite pour réviser ses estimations, réduisant ses prévisions de croissance et légèrement celles de marges. Même s'il est beaucoup plus conservateur pour 2024 et 2025, il attend une normalisation de la croissance et des marges d'ici 2026.

Plus globalement, BG continue de penser que les sociétés de paiement cotées sont confrontées à un rapport rendement/risque asymétrique, orienté à la baisse, en raison d'un ralentissement potentiel des dépenses de consommation. L'analyste est particulièrement prudent sur Nexi pour lequel il juge les attentes encore trop élevées, tandis que les prévisions de marché pour Worldline ont déjà été revues à des niveaux plus réalistes.