Worldline permet désormais aux grands marchands français d'accepter Tap to Pay on iPhone

(Boursier.com) — Worldline annonce qu'il a activé Tap to Pay on iPhone pour les grands commerçants en France.

"Avec Tap to Pay on iPhone, les marchands peuvent accepter de manière fluide et sécurisée les paiements sans contact, réalisés par cartes de crédit et de débit sans contact, ou via Apple Pay et d'autres portefeuilles numériques (wallet), en utilisant uniquement un iPhone et l'application iOS Worldline Tap on Mobile. Aucun matériel ou terminal de paiement supplémentaire n'est nécessaire.

Cette avancée technologique est une nouvelle étape pour la solution Worldline Tap on Mobile" commente le groupe.

Tap to Pay on iPhone avec la solution Worldline Tap on Mobile est simple, sécurisé et confidentiel. Lors du passage en caisse, les clients devront simplement réaliser un "tap" à proximité de l'iPhone du commerçant avec leur carte Mastercard ou Visa sans contact, leur iPhone ou leur Apple Watch pour payer avec Apple Pay, ou tout autre portefeuille numérique. Le paiement sera effectué en toute sécurité grâce à la technologie sans contact (NFC).

La solution Tap to Pay on iPhone d'Apple utilise les fonctionnalités intégrées de l'iPhone pour préserver la confidentialité et la sécurité des données des entreprises et de leurs clients. Aucune donnée relative au titulaire de la carte n'est stockée sur l'appareil ou sur les serveurs d'Apple.

Tap to Pay on iPhone peut aider les entreprises à mettre en place une solution de paiement simple et fiable, quel que soit leur secteur d'activité. Outre le fait qu'elle permet d'accepter des paiements partout, la solution offre de nombreuses autres opportunités d'optimiser les opérations commerciales telles que la suppression des files d'attente (pour gérer les ventes en magasin pendant les heures de pointe), le paiement à la livraison ou à la table d'un restaurant, et bien d'autres cas d'usage.

"Nous sommes très fiers d'avoir activé Tap to Pay on iPhone pour nos commerçants dans de nombreux pays. Après notre lancement en Australie et aux Pays-Bas au cours des derniers mois, nous sommes maintenant prêts à ouvrir un tout nouveau chapitre dans le parcours d'achat chez nos grands clients en France en leur offrant un moyen flexible et sécurisé d'accepter des paiements avec rien de plus qu'un iPhone et l'application iOS Worldline Tap on Mobile", a déclaré Marc-Henri Desportes, directeur général adjoint de Worldline.