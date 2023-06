Worldline opère le programme de péage positif pour la Métropole Européenne de Lille

(Boursier.com) — Worldline , un leader mondial des services de paiements, avec son partenaire l'agence de communication dps, a construit et opère la première solution de péage positif en France pour la Métropole Européenne de Lille. Ce dispositif unique a pour objectif de baisser de manière significative le trafic routier et de lutter contre la congestion récurrente en heures de pointe sur les axes les plus critiques, en versant aux automobilistes une prime par trajet évité en voiture.

La mobilité verte et la politique des transports sont deux enjeux cruciaux. La Métropole Européenne de Lille (MEL) en a fait l'une de ses priorités : meilleure fluidité de la circulation sur le territoire, amélioration de l'accessibilité et qualité de l'air figurent parmi les piliers de son action politique locale.

Opération "réduction" des embouteillages

Afin d'inciter les usagers à adopter des comportements vertueux, la MEL a choisi la mise en place d'une solution innovante de "péage inversé". L'initiative anti-embouteillages de la MEL récompense les automobilistes qui changent leurs habitudes de déplacement, choisissent d'emprunter moins souvent les grands axes engorgés, télétravaillent ou aménagent leurs horaires. Dans un premier temps, ce programme est testé sur l'A1 et l'A23, deux autoroutes fortement congestionnées aux heures de pointe.

Worldline assure un accompagnement de bout-en-bout, de l'enrôlement au paiement

Worldline a été missionné sur la partie technique et le pilotage global du projet et a choisi l'agence de communication dps (groupe Syneido) pour les accompagner sur la stratégie de communication et de conception créative de l'ensemble des outils nécessaires à la campagne d'information et de recrutement.

Pour assurer l'adhésion optimale des usagers aux nouveaux outils, Worldline a mis en oeuvre une interface grand public ludique et simple d'utilisation, accessible en version web et application mobile. Worldline a conçu une plateforme digitale qui couvre l'ensemble des besoins : de la déclaration du mode de transport de l'usager, sa vérification jusqu'au paiement de la récompense par la MEL ; en passant par la mise à disposition de son centre de support pour répondre aux demandes des différents acteurs impliqués, usagers et administratifs.

Une campagne 360o pensée par dps

Pour recruter de nombreux participants et garantir le succès de l'opération, l'agence dps a imaginé l'identité du programme "Changer Ça Rapporte" et a réalisé le design du site web dédié ainsi que l'application mobile.

L'agence dps a déployé toute son expertise communicationnelle multicanale avec une campagne 360o pour informer les habitants et a créé un kit de communication pour intercommunalités et entreprises.

Aurélien Barbier-Accary, Directeur de Mobility & e-Transactional Services de Worldline France, déclare : "En complément de nos nombreux projets au service des transports en commun, Worldline accompagne le changement des habitudes des usagers en proposant des alternatives concrètes, durables et en ligne avec l'offre des territoires. Ce projet de la MEL est en phase avec notre volonté de contribuer aux transformations sociétales avec des solutions qui visent à respecter l'environnement."