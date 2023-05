Worldline : offre de rachat sur ses obligations à échéance septembre 2024

(Boursier.com) — Worldline annonce une offre de rachat sur ses obligations arrivant à échéance en septembre 2024. Le groupe fait ainsi état ce jour du lancement d'une offre de rachat de ses obligations portant intérêt au taux fixe de 1,625% d'un montant de 600 millions d'euros arrivant à échéance en septembre 2024 (ISIN : FR0013281946) émises en 2017 (Obligations Série A) ainsi que sur ses obligations portant intérêt au taux fixe de 0,25% d'un montant de 500 millions d'euros arrivant à échéance en septembre 2024 (ISIN : FR0013448032) émises en 2019 (Obligations Série B). Les Obligations sont cotées sur Euronext Paris. Conformément à l'Offre de Rachat, Worldline envisage de racheter les Obligations en numéraire dans la limite d'un montant d'acceptation nominal maximum indicatif de 300 millions d'euros. Worldline a la faculté de réduire, d'augmenter ou d'allouer ce montant d'acceptation maximum entre chaque série d'Obligations à son entière discrétion. Cette offre est réalisée par Worldline "pour gérer de manière proactive le profil de sa dette".

L'Offre de Rachat débute ce mercredi 10 mai 2023 et s'achèvera le mardi 16 mai 2023 à 17h00 (CET), sous réserve des éventuels changements résultants de la prolongation, de la résiliation, du retrait, de la réouverture ou de la modification de l'Offre de Rachat. Il est prévu d'annoncer les résultats de cette offre le plus tôt possible le 17 mai.