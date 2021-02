Worldline : objectifs 2020 atteints ou dépassés

(Boursier.com) — Worldline publie un chiffre d'affaires résilient dans le contexte du Covid-19 à 2.748 millions d'euros, en recul de 4,6% en organique. L'EBO ressort à 700 millions d'euros, soit 25,5% du chiffre d'affaires à +60 points de base. Le flux de trésorerie disponible est de 349 millions d'euros, le taux de conversion de l'EBO ressort à +200 points de base (50%).

En excluant ces coûts, le flux de trésorerie du groupe a augmenté de 21,3% par rapport à 2019, représentant un taux de conversion de cash à l'EBO de 49,8% (flux de trésorerie disponible divisé par l'EBO), bien supérieur à l'objectif annuel d'atteindre environ le même pourcentage de conversion d'EBO que celui de 2019 (47,8%) et représentant une forte amélioration de +200 points de base à comparer à 2019.

Le résultat net part du groupe normalisé, hors éléments exceptionnels, s'élève à 361 millions d'euros (+61 millions d'euros par rapport à 2019) ou 13,1% du chiffre d'affaires (+50 points de base d'amélioration).

La dette nette du groupe à la fin de l'année dernière s'est élevée à 3.165 millions d'euros. La variation en 2020 de la dette nette est principalement liée au flux de trésorerie disponible généré au cours de l'année, la partie cash des acquisitions d'Ingenico et Gopay, ainsi qu'à l'ajustement de prix relié à l'acquisition de SPS.

Pleine exécution de la trajectoire stratégique

Le groupe souligne "l'acquisition transformante" d'Ingenico et l'exécution rapide du plan d'intégration. La revue stratégique de l'activité terminaux de paiement est en cours.

Les objectifs 2021 sont basés sur une normalisation progressive au S2 2021, avec une croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% (ou plus) et de l'ordre de 200 points de base d'amélioration de la marge d'EBO par rapport au proforma 2020 (23,9%). Le taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible sera de l'ordre de 50%.

Gilles Grapinet, Président-Directeur Général de Worldline a déclaré : "2020 a été une année charnière pour Worldline et je suis dans ces circonstances très satisfait des résultats 2020 que nous publions aujourd'hui. Tous les objectifs annuels communiqués dès le 28 avril 2020 ont été atteints ou dépassés, attestant de la résilience du Groupe dans le contexte de la pandémie de Covid-19. De plus, ces résultats démontrent le plein engagement des salariés de Worldline pour surmonter collectivement les moments difficiles que nous traversons. Je voudrais les en remercier chaleureusement. L'acquisition d'Ingenico constitue bien entendu le développement stratégique le plus important de Worldline cette année. Le déploiement de nos plans d'intégration et de synergies progresse rapidement et plus que jamais, nous couvrons désormais l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, avec des positions de marché exceptionnelles dans les paiements en ligne, l'acquisition pour les marchands et le traitement des transactions. Cette acquisition positionne Worldline de manière idéale et au moment opportun afin de bénéficier de la transformation structurelle de nos marchés. Je suis en effet satisfait de voir l'accélération des tendances de fond en faveur des paiements numériques et du e-commerce. Cette dynamique incite notre industrie à se renouveler et Worldline participe d'ailleurs activement à des initiatives clés, telles que l'EPI, l'Euro Digital ou encore EDPIA, laissant entrevoir de nouvelles perspectives prometteuses à long terme. En 2021, avec une amélioration progressive de la situation sanitaire, Worldline va se concentrer sur le renforcement de son profil de croissance et de profitabilité, s'appuyant notamment sur une exécution rapide et sans faille de l'intégration d'Ingenico. En parallèle, nous maintiendrons une dynamique forte dans nos initiatives de transformation avec la finalisation de la revue stratégique de l'activité de terminaux de paiement et la poursuite de la consolidation du secteur."