Worldline : nouveaux ajustements

(Boursier.com) — Worldline recule de 0,7% ce mercredi à 10,70 euros, alors que HSBC conserve le dossier, mais avec un objectif de cours ajusté de 16 à 12 euros. Les analystes ont été nombreux dernièrement à s'ajuster sur le dossier après les annonces du spécialiste du paiement électronique de la fin février. Invest Securities a ajusté par exemple la mire à 24 euros tout en restant à l''achat' sur des critères de "sous-évaluation". Alors que les résultats 2023 et les guidances 2024 publiés se sont avérés sans surprise majeure par rapport au reset douloureux de l'automne dernier, la réaction boursière initiale (-10%) a témoigné du fait que la confiance sera longue à restaurer et que la revalorisation boursière ne passera que par une amélioration du momentum qui ne devrait être constatée que début 2025, explique le courtier. Dans l'intervalle, le seul caractère value (EV/EBITDA 2024-25e ajustés de 7,1x-4,8x) ne devrait pas suffire...

Mediobanca ('neutre') a réduit de son côté le curseur de 15 à 13,5 euros, alors que BNP Paribas Exane ('neutre') a coupé son objectif à 12 euros et Jefferies a abaissé le curseur à 9,2 euros ('sous-performer').

Oddo BHF expliquait de son côté que cette publication n'entraînait pas de changement de ses prévisions de résultats. Elle n'a pas apporté d'éléments vraiment surprenants, selon le broker, du moins pouvant justifier la forte baisse du cours de Bourse. Sa recommandation 'neutre' sur la valeur (objectif de 13,5 euros) intègre des multiples prospectifs de valorisation attractifs (VE/EBITDA) mais également un momentum problématique au moins jusqu'à la fin de l'été (faible croissance du CA et de l'EBITDA) et des interrogations sur la compétitivité du groupe (plan de transformation en cours).