Worldline : noté 'A-' par le CDP

(Boursier.com) — Worldline a obtenu la note 'A-' à l'issue de sa première évaluation par le CDP disclosure, qui est reconnue par les investisseurs comme le classement de référence en matière de sensibilisation environnementale, de gouvernance et de leadership pour évaluer l'engagement des entreprises dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. La notation de Worldline démontre le progrès constant de l'entreprise et son ambition de jouer un rôle actif dans la lutte contre le changement climatique au niveau européen.

Au cours de cet exercice, Worldline a fixé ses objectifs à long terme de réduction des émissions de CO2, basés sur les Sciences Based Targets (SBT).

Depuis l'entrée en vigueur de l'accord de Paris en novembre 2016, Worldline a considérablement renforcé ses efforts et ses actions pour lutter contre les effets du changement climatique. Dans le cadre de sa stratégie climat, Worldline s'est engagé à mettre en oeuvre toutes les actions nécessaires, en cohérence avec les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, afin d'accélérer sa transformation vers une entreprise à faible intensité de carbone en réduisant l'intensité de carbone et la consommation d'énergie liées à ses activités. Dans le cadre de son programme Trust 2020, Worldline a pris l'engagement spécifique de réduire son intensité carbone de 2,67% par an, de recourir aux énergies renouvelables dans sa consommation énergétique, d'étendre la certification ISO 14001 à tous ses 'data centers' stratégiques et à ses sites de plus de 500 collaborateurs et d'atteindre la neutralité carbone pour toutes ses activités.

La notation du CDP est également en conformité avec celle du Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), créé en 2016 à la demande des ministres du G20 et soutenu par plus de 340 investisseurs de premier plan. L'objectif du TCFD est de formuler des recommandations pour aider les entreprises à renforcer leur gouvernance en matière d'enjeux climatiques. Suite à l'analyse des recommandations du TCFD, Worldline a procédé à une évaluation financière de ses principaux risques et opportunités en matière de climat.