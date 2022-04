Worldline : Nomination de Grégory Lambertie comme directeur financier

(Boursier.com) — Worldline , leader dans le secteur des paiements, annonce la nomination de Grégory Lambertie comme Directeur Financier du Groupe. Il prendra ses fonctions à compter du 16 mai 2022 et succèdera à Éric Heurtaux qui a contribué avec succès au cours des six dernières années au développement de Worldline et au renforcement de la fonction Finance. Il rejoindra à la même date une scale-up technologique non cotée de premier plan opérant dans un secteur différent et leader mondial dans son domaine. La passation entre Éric et Grégory a été soigneusement préparée et durera jusqu'au départ d'Éric.

Gilles Grapinet, Directeur Général de Worldline, a déclaré : "Je tiens à remercier Eric chaleureusement pour sa contribution déterminante au développement remarquable de Worldline durant ces six dernières années. Je lui souhaite une pleine réussite dans ses futurs projets. Je me réjouis d'accueillir Grégory à ce poste clé de l'équipe de direction du Groupe. Sa longue expérience dans le secteur des paiements, ses grandes compétences financières et son implication directe au cours des sept dernières années dans toutes les acquisitions transformantes réalisées par Ingenico et plus récemment par Worldline seront des atouts clés pour soutenir la trajectoire de croissance, les projets d'acquisition et d'intégration, ainsi que l'efficacité opérationnelle de Worldline."