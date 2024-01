Worldline : net repli malgré un marché euphorique

(Boursier.com) — Malgré un CAC40 euphorique, Worldline perd 2,6% à 13,4 euros en cette fin de semaine à Paris. AlphaValue a dégradé le titre du groupe de paiements à 'accumuler'. Le broker identifie toujours un potentiel de hausse alors que la société se négocie actuellement sur des plus bas historiques. Cependant, l'absence de catalyseurs est notable, et le courtier n'en prévoit pas avant une éventuelle journée investisseurs au cours du second semestre 2024. Il augmente sa décote de -25% à -50% par rapport aux pairs, indiquant sa confiance limitée dans la capacité de Wordline à générer des synergies post-acquisition. Les coûts d'intégration ont souvent dépassé les prévisions initiales, Worldline est plus capitalistique que Nexi et la visibilité sur l'expansion des marges est limitée... L'objectif est réduit de 20,9 à 17 euros.