Worldline ne distribuera pas de dividende au titre de l'exercice 2019

Worldline ne distribuera pas de dividende au titre de l'exercice 2019









(Boursier.com) — Worldline a publié un résultat net part du groupe de 311 millions d'euros pour 2019 (+94,8%), soit un résultat net par action dilué normalisé de 1,63 euro contre 1,12 euro en 2018, soit une hausse de +46,2% par rapport à 2018.

Le flux de trésorerie disponible en 2019 a été de 287,6 ME, dans le haut de la fourchette des objectifs fixés pour l'année, et en hausse de +38,6% comparé à 2018. Cette performance a été réalisée en absorbant les coûts significatifs d'intégration et de mise en oeuvre des synergies avec SIX Payment Services (SPS). La dette nette a atteint 641,3 ME, comparé à une dette nette de 35 ME fin 2018. L'augmentation de la dette nette est de 606,3 ME.

Lors de sa réunion du 18 février, Worldline a décidé, au regard de la priorité stratégique donnée en 2020 au développement de la société , de proposer à la prochaine Assemblée générale des actionnaires de ne pas distribuer de dividende sur le résultat de 2019.

Opérations stratégiques

Lors de sa publication, Worldline a évoqué ces "développements stratégiques" de 2020, en particulier de le rapprochement avec Ingenico, visant à créer un nouveau leader des services de paiement d'envergure mondiale, une opération que les Conseils d'Administration respectifs ont approuvée à l'unanimité. Selon l'accord de rapprochement, Worldline lancerait une offre publique sur toutes les actions Ingenico, rémunérée à 81% en actions et 19% en numéraire, sur la base du dernier cours, et sur les OCEANEs en circulation. A l'issue de cette opération amicale, les anciens actionnaires de Worldline détiendraient environ 65% du nouveau groupe. Ceux d'Ingenico en détiendraient environ 35%.

Cette transaction rapprocherait deux entreprises de premier plan afin de créer le 4e acteur mondial des services de paiements avec environ 20.000 employés dans 50 pays. A la clôture de l'opération, le groupe nouvellement combiné offrirait des services de paiement de premier plan à près d'un million de commerçants et 1.200 institutions financières.

La réalisation de l'opération demeure soumise à des conditions suspensives usuelles, y compris l'obtention d'autorisations de la part des autorités réglementaires et de concurrence, à l'information et/ou consultation des instances représentatives du personnel ainsi que l'approbation de l'assemblée générale de Worldline.

L'offre publique devrait être déposée auprès de l'AMF en juin ou juillet 2020, une fois les processus d'autorisations réglementaires et au titre des contrôles des concentrations en cours. Elle ne rencontrerait pas d'obstacle puisque Gilles Grapinet, Président Directeur Général de Worldline indique : deux semaines après cette annonce, ce projet majeur de rapprochement a été extraordinairement bien perçu par nos clients, nos équipes, nos partenaires et nos actionnaires

Concernant, l'intégration de SIX Payment Services, Worldline confirme qu'elle progresse très bien et est légèrement en avance par rapport au plan initialement prévu . Tous les programmes d'intégration ont été au-dessus de leurs objectifs pour 2019 en termes de synergies aussi, Worldline confirme pleinement un total d'environ 110 ME de synergies avec SIX Payment Services en rythme annuel attendu en 2022, dont environ 25% en 2019 et environ 50% en 2020.

Perspectives 2020

Concernant les retombées du corona virus Covid-19, Worldline indique que les conséquences indirectes temporaires d'un ralentissement de l'économie globale ou des déplacements internationaux sont à l'heure actuelle limitées. Le groupe se veut prudent, estimant que ce constat peut être amené à évoluer en fonction de l'évolution de la situation dans le monde. Il affiche cependant une certaine confiance, la précédente crise financière de 2009 ayant démontré une forte résilience des activités de Worldline.

Les objectifs de 2020 sont présentés en ligne avec les ambitions pour 2021... Le groupe prévoit une croissance organique de son chiffre d'affaires supérieure à +7%, à périmètre et taux de change constants et une marge d'EBO comprise entre 26% et 27%. Worldline a pour ambition de générer un flux de trésorerie disponible compris entre 325 et 350 ME.