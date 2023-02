Worldline : marges 2023 en question

(Boursier.com) — Dans un marché baissier ce matin à Paris, Worldline cède 3% à 39,9 euros après la publication de ses résultats annuels. Des comptes perçus comme solides par la communauté financière. Le spécialiste des services de paiement a enregistré l'an passé un EBO (excédent brut opérationnel) de 1,13 milliard d'euros, matérialisant une marge de 26%, en hausse de 110 points de base, pour un chiffre d'affaires de 4,364 MdsE, en croissance de 10,7% en organique. Le flux de trésorerie disponible a atteint 520 ME.

Le management anticipe 8% à 10% de croissance organique du chiffre d'affaires en 2023, plus de 100 points de base d'amélioration de la marge d'EBO par rapport au pro forma 2022 et 46% à 48% de taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible.

Oddo BHF ('surperformer') évoque un dernier trimestre robuste, avec une croissance organique de 2022 supérieure à la fourchette des prévisions de 8 à 10%, comme prévu. Les perspectives pour 2023 sont également solides. Le broker pense néanmoins que le consensus pourrait rester prudent et dans le bas de la guidance annoncée (8-10%) compte tenu du contexte macroéconomique encore incertain et du fait que les effets favorables liés au retour des voyages et à l'inflation sont appelés à décliner. Mais il est également important de noter que certains des effets négatifs de 2022, tels que l'arrêt des activités russes et la renégociation des taux de commission sur Equens, ne sont plus présents (impact d'environ 2% sur le chiffre d'affaires selon ses estimations). Quant à la valorisation l'analyste ne pense pas que le niveau actuel reflète les perspectives du groupe qui restent très solides (TCAM EBITDA 2022-2025 de 15%).

Citi ('achat') note que les perspectives de revenus sont solides et montrent l'amélioration des performances de l'activité de Worldline, mais le niveau absolu de rentabilité est légèrement inférieur au consensus. Morgan Stanley ('pondération en ligne') parle également de résultats solides compte tenu de l'incertitude macroéconomique, avec un quatrième trimestre légèrement en avance sur les attentes grâce à la branche de services aux commerçants, tandis que les prévisions confirment les estimations des analystes avec une marge attendue en hausse. La confirmation des objectifs à moyen terme suggère une expansion importante des marges au cours de l'exercice 2024, ce que les investisseurs pourraient remettre en question, souligne toutefois la banque.

Enfin, Stifel ('achat') évoque aussi des résultats solides et en ligne avec les attentes mais note également une légère déception sur la marge d'EBO implicite 2023, qui devrait s'améliorer comme prévu, mais à partir d'une base de plus faible.