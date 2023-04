Worldline : Les objectifs 2023 sont confirmés

(Boursier.com) — Worldline publie un chiffre d'affaires au T1 2023 de 1.070 millions d'euros, en croissance organique de 9,2%, dont +12,6% dans les Services aux Commerçants.

Cette performance a été réalisée notamment grâce à la croissance soutenue dans les Services aux Commerçants à +12,6% de croissance organique, bénéficiant de la hausse des volumes d'acquisition commerçants dans le commerce physique comme dans le commerce en ligne. Les Services Financiers ont cru de +2,3%, une performance en ligne avec la trajectoire attendue sur l'année avec de bons développements commerciaux et le début de la phase de montée en charge des nouveaux contrats. Mobilité & Services Web Transactionnels a bénéficié d'une solide dynamique sous-jacente mais est resté impacté, comme déjà indiqué, par la ré-internalisation d'un contrat de messages sécurisés par une opérateur de télécommunications à la fin du premier semestre 2022, ce qui a conduit à une stabilité du chiffre d'affaires au T1 2023.

Les objectifs 2023 sont confirmés avec 8% à 10% de croissance organique du chiffre d'affaires; Plus de 100 points de base d'amélioration de la marge d'EBO par rapport au pro forma 2022; 46% à 48% de taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie.

Gilles Grapinet, Directeur Général de Worldline, a déclaré : " Worldline a exécuté un solide début d'année avec une croissance organique de 9,2% au premier trimestre, portée par nos activités d'acquisition commerçants qui bénéficient de la numérisation des paiements et d'une forte performance opérationnelle. Cette dernière se reflète dans notre dynamique commerciale et nos gains de parts de marché, démontrant à nouveau la pertinence du rapprochement avec Ingenico.

Poursuivant l'exécution de notre feuille de route stratégique, nous sommes entrés en négociations exclusives avec le Crédit Agricole pour un projet de partenariat stratégique de long terme visant à créer un acteur majeur à même de fournir des services de premier plan aux commerçants français en unissant nos activités de services aux commerçants. La puissance du réseau de distribution du Groupe Crédit Agricole et sa connaissance importante du marché de l'acquisition commerçants représente une complémentarité parfaite avec la qualité et l'étendue des produits, de la technologie et des services de Worldline. Ce rapprochement sera un éléments clé de différentiation pour nos clients. Au travers de ce partenariat stratégique, nous investirons aux côtés du Crédit Agricole dans une feuille de route ambitieuse et innovante, s'appuyant sur la proposition de valeur globale et de pointe de Worldline

En apportant nos forces commerciales et nos compétences technologiques et de distribution à notre co-entreprise, ce projet stratégique nous permet de préserver à la fois notre bilan, notre puissance financière et notre flexibilité stratégique.

Sur la base de ce bon début d'année, le Groupe confirme ses objectifs 2023 et réaffirme son ambition 2024 ainsi que son projet stratégique d'établir Worldline comme une Paytech internationale de premier plan et le principal consolidateur de l'industrie européenne des paiements".