Worldline : Les objectifs 2022 sont confirmés

(Boursier.com) — Worldline annonce une croissance organique de 10% au T3 2022 avec un chiffre d'affaires de 1.158 millions d'euros, ce qui donne un 4ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres. La finalisation de la cession de TSS aux fonds Apollo se traduit pour Worldline par une structure financière forte. La transaction sera effective à compter de la fin du 3eme trimestre 2022 avec un encaissement de 1,4 milliard d'euros et jusqu'à 0,9 milliard en actions de préférence.

Les objectifs 2022 sont confirmés avec 8% à 10% de croissance organique du chiffre d'affaires et 100 à 150 points de base d'amélioration de la marge d'EBO par rapport au proforma 2021.

Le taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible sera de l'ordre de 45%.

Gilles Grapinet, Directeur Général de Worldline, a déclaré : "Au cours du troisième trimestre, Worldline a affiché une forte croissance organique de 10%, tirant parti de son positionnement concurrentiel supérieur, principalement attribuable à la forte dynamique commerciale associée à des gains continus de parts de marché et une croissance régulière des volumes dans les services aux commerçants.

En parallèle, nous avons finalisé la cession de TSS comme prévu. Cette réalisation importante simplifie la structure de Worldline et renforce notre bilan de façon significative. Cela permettra à Worldline de continuer à mener la consolidation du marché européen, tirant avantage des nombreuses opportunités actuellement examinées.

Nous continuons également à enrichir notre proposition de valeur pour le commerce en ligne et physique avec l'acquisition de 40% de Online Payment Platform B.V. qui nous permet de cibler les besoins spécifiques des places de marché C2C ainsi que les opportunités de croissance significatives des places de marché B2B et B2C. Dans le cadre de notre stratégie annoncée d'acquisitions technologiques, nous avons acquis 55% de SoftPos.eu, une fintech qui convertit les appareils Android en terminaux de paiement sécurisés, permettant aux commerçants d'accepter les paiements par carte sans avoir besoin de matériel supplémentaire. Worldline fournit ainsi des solutions de paiement adaptées à toutes les typologies de commerçants pour soutenir leurs ambitions commerciales. Grâce à cette exécution sans faille et des volumes de transactions toujours robustes, nous confirmons nos objectifs 2022 et continuons à faire de Worldline une Paytech internationale de premier plan au coeur de l'écosystème européen des paiements."