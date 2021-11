Worldline : le titre se cale sous les 50 euros

(Boursier.com) — Worldline campe sous les 50 euros ce mercredi, après son rebond d'hier qui a suivi une longue séquence de repli, alors que le spécialiste des paiements est resté lourdement pénalisé par son chiffre d'affaires trimestriel ressorti la semaine dernière sous les attentes et de prévisions pour 2022-2024 jugées décevantes... Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies a coupé son objectif de cours de 101 à 70 euros en restant à 'acheter' et Goldman Sachs ne vise plus que 60 euros, contre 85 euros précédemment, tout en restant lui aussi à l'achat sur le dossier. HSBC vise quant à lui désormais 78 euros.

Berenberg estime pour sa part que le groupe devra délivrer un quatrième trimestre solide pour regagner la confiance des investisseurs... Les commentaires font ici état de préoccupations concernant la perte de parts de marché de Worldline, la nécessité d'une augmentation significative des investissements et l'avancement de la cession de l'activité terminaux... Les prévisions à long terme montrent que la croissance s'améliore régulièrement, "mais pas suffisamment", et les investisseurs aimeraient voir une croissance et une amélioration des marges plus rapides...

UBS juge enfin que les inquiétudes concernant l'affaiblissement de la position de Worldline sur le marché sont "exagérées". Cependant, les investisseurs sont moins confiants quant à la durabilité de la croissance du chiffre d'affaires au-delà de 2024, bien que les objectifs de marge semblent offrir un potentiel haussier...